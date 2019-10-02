Религия против ЛГБТ. Учитель подал в суд на школу из-за ученика-трансгендера

В иске сказано, что его уволили с работы в средней школе Вест-Пойнта в Вирджинии, потому что он использовал неправильные местоимения в отношении мальчика-трансгендера в своем классе. По словам учителя, любое другое обращение к ребенку кроме как к мальчику «нарушило бы его совесть».

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«Совесть и религия Вламинга не позволяют ему преднамеренно лгать, и он искренне верит, что обращение к мужчине с использованием женского местоимения (и наоборот) — это ложь», — говорится в иске.

В сентябре 2018 года учитель провел встречу с родителями ученика и самим ребенком. Он пообещал, что будет избегать местоимения «он» при общении с трансгендером. Но когда мальчика не было в классе, Вламинг говорил о нем в мужском роде.

В декабре 2018 года — после того, как учитель отказался выполнять указание директора об использовании другого местоимения в адрес ученика — школьный совет единогласно проголосовал за увольнение Вламинга.

В своем заявлении один из адвокатов педагога сказал, что толерантность — это «улица с двусторонним движением». Также защитник уверен, что нельзя заставлять человека произносить вещи, оскорбляющее его совесть.