Мир 29 июня 2023, 00:29 Рельеф местности назвали причиной слишком медленного наступления ВСУ NYT: плоский рельеф серьезно затрудняет контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Плоские открытые поля, которые очень часто встречаются в зоне СВО, больше подходят для оборонительной позиции, наступать при таком рельефе очень трудно. Такое мнение выразили обозреватели издания The New York Times, пытаясь объяснить медлительность контрнаступления ВСУ.

«Неспешный темп, скорее всего, является результатом нескольких факторов. Плоские открытые поля, подобные тем, что усеивают те территории, — оптимальная местность для обороняющейся армии», — сказано в статье.

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Поэтому для России — это преимущество, а для Украины является проблемой, поскольку их техника легко просматривается на большом расстоянии.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, главным препятствием на пути украинских сил стали минные поля. Также мешает ВСУ доминирование России в воздухе и сильные оборонительные укрепления.

На мины, ставшие проблемой для украинского наступления, уже не раз указывали не только киевские чиновники, но и журналисты. По мнению обозревателя 19Fortyfive Себастьена Роблина, отечественная система дистанционного минирования «Земледелие», которую используют для установки мин в зоне СВО, посеяла ужас и панику среди военнослужащих ВСУ.