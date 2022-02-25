Реквизит на 17,5 миллиона рублей украли со съемочной площадки сериала «Корона»

Исторический сериал «Корона» от Netflix лишился 200 предметов реквизита. Общая сумма украденного со съемочной площадки составила порядка 17,5 миллиона рублей.

Неизвестные под покровом ночи пробрались к трем грузовикам недалеко от английского города Донкастер, взломали их и ограбили, сообщила газета The Sun.

В этом районе планировали снимать сцены с Имельдой Стонтон, которая играет королеву Елизавету II, и Джонатоном Прайсом в роли принца Филиппа. Неделя должна была стать последней в съемочном процессе пятого сезона шоу.

Среди украденного реквизита оказался антиквариат, в том числе копия яйца Фаберже. В 1933 году его приобрел дедушка Елизаветы II король Георг V. Добычей воров также стали канделябры, столовое серебро, украшения и даже птичья клетка.

Шоураннерам придется решить проблему с пропавшим реквизитом, стоимость которого оценили в 150 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на рубли это порядка 17,5 миллиона.

Полиция начала розыск подозреваемых.