Мир 10 декабря 2023, 15:39 Ректор Пенсильванского университета уволился из-за антисемитизма Ректор Пенсильванского университета подал в отставку из-за роста антисемитизма Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Президент Пенсильванского университета Элизабет Мэгилл добровольно подала в отставку после выступления на слушаниях в конгрессе США. Речь тогда, в частности, шла о привлечении студентов к ответственности за акции антисемитизма. Об увольнении Мэгилл, сообщила The New York Times.

На скандальных слушаниях в конгрессе, помимо Мэгилл, присутствовали также президенты Гарвардского университета и Массачусетского технологического института Клодин Гей и Салли Корнблут. Все они не дали прямого ответа на вопрос, накажут ли студентов за призывы к геноциду.

Реклама

После этого более 70 конгрессменов написали письмо в адрес советов вузов, в котором назвали «бунт антисемитизма» в университетских корпусах констатацией бессилия руководства учебных заведений и их неспособности совладать с ситуацией.

По словам председателя попечительского совета Пенсильванского университета Скотта Л. Бока, Мэгилл подала в отставку накануне, 9 декабря. Позже он сообщил, что также уходит со своего поста.