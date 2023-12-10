10 декабря 2023, 15:39
Ректор Пенсильванского университета уволился из-за антисемитизма
Ректор Пенсильванского университета подал в отставку из-за роста антисемитизма
Президент Пенсильванского университета Элизабет Мэгилл добровольно подала в отставку после выступления на слушаниях в конгрессе США. Речь тогда, в частности, шла о привлечении студентов к ответственности за акции антисемитизма. Об увольнении Мэгилл, сообщила The New York Times.
На скандальных слушаниях в конгрессе, помимо Мэгилл, присутствовали также президенты Гарвардского университета и Массачусетского технологического института Клодин Гей и Салли Корнблут. Все они не дали прямого ответа на вопрос, накажут ли студентов за призывы к геноциду.
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После этого более 70 конгрессменов написали письмо в адрес советов вузов, в котором назвали «бунт антисемитизма» в университетских корпусах констатацией бессилия руководства учебных заведений и их неспособности совладать с ситуацией.
По словам председателя попечительского совета Пенсильванского университета Скотта Л. Бока, Мэгилл подала в отставку накануне, 9 декабря. Позже он сообщил, что также уходит со своего поста.
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