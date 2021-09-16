Рекордсменом по числу растений признали ботанический сад в Британии

Дендрарий Kew Gardens, который находится в Лондоне, попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за самого большого числа растений. Если в 2019 году там насчитывалось примерно 17 тысяч растений, то сейчас его владения стали более значительными. Об этом рассказало ИА НСН со ссылкой на BBC.

У ботанического сада также имеется крупнейшее в мире хранилище семян. Оно расположено в Уэйкхерсте в Западном Сассексе. Сотрудники отмечают, что там хранятся более 2,4 миллиарда семян почти 40 тысяч видов растений.

В 2003 году Королевский ботанический сад вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его датой основания считает 1959 год.