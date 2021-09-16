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    16 сентября 2021, 18:16

    Рекордсменом по числу растений признали ботанический сад в Британии

    Оксана Лавнюженко

    Дендрарий Kew Gardens, который находится в Лондоне, попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за самого большого числа растений. Если в 2019 году там насчитывалось примерно 17 тысяч растений, то сейчас его владения стали более значительными. Об этом рассказало ИА НСН со ссылкой на BBC.

    Рекордсменом по числу растений признали ботанический сад в Британии

    У ботанического сада также имеется крупнейшее в мире хранилище семян. Оно расположено в Уэйкхерсте в Западном Сассексе. Сотрудники отмечают, что там хранятся более 2,4 миллиарда семян почти 40 тысяч видов растений.

    В 2003 году Королевский ботанический сад вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его датой основания считает 1959 год.