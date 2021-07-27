Рекордный всплеск коронавируса выявили на фоне Олимпиады в Токио

Коронавирус разбушевался в столице Японии на фоне Олимпийских игр. За минувшие сутки в Токио выявили 2848 новых случаев заражения. Это стало рекордным показателем по суточному приросту заболевших за весь период пандемии, сообщил телеканал NHK.

Прошлый рекордный прирост по коронавирусу в Токио выявили 7 января. Тогда в японской столице положительный результат теста получили 2520 человек.

При этом газета «Майнити» написала, что число заразившихся, выявленных за последние сутки в Токио, превысило даже те цифры, о которых сообщил NHK. Якобы заразились сразу более трех тысяч человек, рассказало РИА «Новости».

Возможность отмены дальнейших олимпийских соревнований из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Токио исключена, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга. Лидер страны отметил, что потоки людей в столицу сокращаются, поэтому такие крайние меры не потребуются.

Ранее стало известно, что на Токио надвигается тайфун «Непартак». С подходом к столице Японии стихия будет набирать силу, сообщали метеорологи.