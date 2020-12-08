Ценам на продукты предрекли рекордный рост

Он напомнил, что из-за пандемии доходы населения всего мира сократились на 10%, а ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под контроль еще не взяли. Это означает, что доходы продолжать падать и далее. При этом цены на продукты питания продолжают расти.

«Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие. Люди вынуждены отказывать себе в других покупках», — заявил он.

По оценке эксперта, в тяжелой ситуации оказались и предприятия общественного питания. Если до пандемии россияне не часто ходили в кафе и рестораны, но тогда в этой сфере был рост. Сейчас он только падает.

«Мы все время жалуемся, что малого бизнеса нет или его доля слишком маленькая. Вот теперь его доля уменьшится еще существеннее», — предсказал Узун.

Он отметил, что перебоев с продуктами в России он не ждет. Объемы производства по итогам этого года достаточны, чтобы не только обеспечить население страны, но и направить большую часть продуктов на экспорт. Речь идет о зерне и масле. Специалист напомнил, что Россия продает в год на внешних рынках от 40 до 50 миллионов тонн зерна при внутреннем потреблении в 14−15 тонн.

О предстоящем продовольственном кризисе заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Он сказал, что с начала года в мире зафиксировали рост числа голодающих со 135 до 270 миллионов человек. Представитель организации связал это с существенным сокращением расходов, которые пошли на преодоление пандемии.