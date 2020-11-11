Рекордный прирост числа случаев COVID-19 выявили в мире за неделю

Прирост числа выявленных случаев COVID-19 в мире составил 3,6 миллиона. Это рекордный показатель с начала пандемии.

«За последнюю неделю общее число случаев COVID-19 выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 3,6 миллиона», — приводит ТАСС текст информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего в мире выявили 49,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 1,2 миллиона человек. Число смертельных случаев за семь дней увеличилось более чем на 54 тысячи. Это на девять тысяч больше, чем на прошлой неделе. Самая напряженная обстановка со смертностью сейчас в Европе.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Летом эпидемическая ситуация выровнялась, но в сентябре коронавирус вернулся. Во многих странах снова начали вводить жесткие ограничения. Специалисты считают, что все придет в норму только в следующем году, когда начнется массовая вакцинация.

Клинические испытания сейчас проходят две российские вакцины от нового вируса. Препараты уже показали свою эффективность.