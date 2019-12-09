Рекордные пробки образовались в Париже из-за забастовки

По данным издания, протяженность утренних пробок во французской столице достигла рекордного показателя в 631 километр. Аналогичная ситуация с заторами на дорогах была зафиксирована в Париже в октябре 2018 года. Тогда общая протяженность пробок составила 629 километров. Абсолютный рекорд зафиксирован в феврале 2018 года. Из-за снегопада общая протяженность дорожного затора подошла к отметке в 739 километров.