Мир 04 января 2024, 18:56 Рекордные морозы пришли в Лапландию Температурный рекорд в -42 градуса установили в Финляндии Unsplash

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Финский метеорологический институт зафиксировал самую низкую температуру в -42,1 градуса в Лапландии. Об этом сообщило агентство STT.

Температурный рекорд установили утром 4 января в аэропорту общины Энонтекие.

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Пришедшие в Финляндию морозы парализовали транспортную систему страны. Третий день подряд задерживаются поезда дальнего следования и пригородные. Пассажирам приходится ждать от 30 минут до трех часов.

При этом государственная железнодорожная компания VR была вынуждена отменить некоторые маршруты. Накануне в Хельсинки из-за холодов по 150 маршрутам не курсировали автобусы.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 40 лет. Столбики термометров опустились до 27 градусов мороза. А в некоторых районах Московской области похолодало до -32 градусов.