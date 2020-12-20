Рекордные 35,9 тысячи случаев коронавируса за сутки выявили в Великобритании

Великобритания установила антирекорд по числу новых случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии — 35 928 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Это почти на девять тысяч больше, чем накануне. Днем ранее инфекцию подхватили 27 052 подданных. Предыдущий антирекорд был установлен в стране 17 декабря. Однако тогда в статистику попали случаи инфицирования в Уэльсе, ранее не учтенные из-за технической ошибки.

За минувшие сутки скончались 326 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший, напомнила «Газета.ru».

В декабре Британия рассказала о мутации коронавируса, который быстро распространяется. Из-за этого Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

После выявления нового штамма Бельгия, Италия, Австрия и Нидерланды приостановили авиасообщение с Великобританией. Германия и Израиль рассмотрят решение в ближайшее время.

Эту же мутацию уже нашли в Дании, Нидерландах и Австралии. Штамм на 70% заразнее своего предшественника и отличается от него по 23 пунктам.