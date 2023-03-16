Мир 16 марта 2023, 07:49 Рекордную за четверть века инфляцию зафиксировали в Польше Главное статуправление Польши: инфляция в стране составила рекордные за 26 лет 18,4% РИА «Новости»

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Инфляция в Польше бьет рекорды. В феврале она впервые за четверть века составила 18,4%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Главного статистического управления страны.

«В феврале 2023 года цены на товары и потребительские услуги выросли в сравнении с февралем 2022 года на 18,4%, а по отношению к январю 2023 года — на 1,2%», — уточнили в ведомстве.

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Цены начали резко расти с 2022 года. Причем, стоимость продуктов увеличилась по всей Европе.

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Ранее жители Польши и других европейских стран вышли на митинги против военной помощи Украине. Им надоело поддерживать ВСУ в ущерб себе.