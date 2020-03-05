Рекордную температуру воздуха зафиксировали в Севастополе

«Абсолютный максимум был зафиксирован 7 марта 1962 года — 26,6 градуса. Мы перекрыли его на 0,2 градуса», — пояснила дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Кахно.

Она уточнила, что теплая погода будет держаться в городе в ближайшие дни. Осадки не прогнозируют.

Ночью 6 и 7 марта температура на улице составит 8-12 градусов, а днем — 16-18.

Предполагается, что 8 марта воздух прогреется до 24 градусов.