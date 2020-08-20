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    20 августа 2020, 15:03

    Рекордную смертность зафиксировали в Швеции

    Анастасия Кременчугская

    Статистическое управление Швеции опубликовало отчет, согласно которому уровень смертности в стране сейчас является самым высоким с 1869 года. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на зарубежное издание.

    Уровень смертности в Швеции в первом полугодии 2020 года стал самым высоким за последние 150 лет. С января до конца июня в стране умерли 51  405 человек. Однако сейчас в Швеции от COVID-19 погибает меньше людей, чем во время пандемии.

    Последний антирекорд составлял 55  431 человека. Тогда причиной смерти был голод.

    Новости SMI.FM