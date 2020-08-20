Рекордную смертность зафиксировали в Швеции

Уровень смертности в Швеции в первом полугодии 2020 года стал самым высоким за последние 150 лет. С января до конца июня в стране умерли 51 405 человек. Однако сейчас в Швеции от COVID-19 погибает меньше людей, чем во время пандемии.

Последний антирекорд составлял 55 431 человека. Тогда причиной смерти был голод.