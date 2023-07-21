Мир 21 июля 2023, 23:31 Рекордную партию кокаина изъяли итальянские полицейские Italpresse: в Италии на рыболовецком судне нашли рекордную партию кокаина

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Свыше пяти тонн кокаина нашла итальянская полиция. Наркотики спрятали на рыболовецком судне у берегов города Палермо в Сицилии. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на агентство Italpresse.

Стоимость запрещенных веществ оценили в 850 миллионов евро. Данная партия является одной из самых крупных во всем мире, а также крупнейшей в Италии.

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Сотрудники правоохранительных органов уже задержали пять подозреваемых. В момент конфискации груза на борту были 15 человек.