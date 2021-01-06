Рекордную партию героина изъяли на западе Украине

Крупная партия героина, вес которой превышает тонну, была изъята на западе Украины во Львове.

Наркотики были ввезены на территорию страны из Пакистана через одесский порт «Южный» в декабре 2020 года, сообщила пресс-служба генерального прокурора Украины. Об этом стало известно в ходе комплекса следственных мероприятий правоохранительных органов Львова.

Украина, по данным правоохранителей, являлась транспортировочным пунктом для перевоза наркотиков под прикрытием дипломатического груза в страны Евросоюза. В ходе обысков правоохранители задержали четверых уроженцев Турции.

Стоимость обнаруженной партии наркотического вещества составляет 2,3 миллиарда гривен. Сейчас следствие продолжает вести работу по выявлению всех участников преступно-наркотического синдиката, добавило РИА ФАН.

В конце декабря российская ФСБ совместно с управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США провела международную многоэтапную спецоперацию. В результате было вскрыто преступное сообщество, которое занималось контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и другие государства.