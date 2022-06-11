Рекордное подорожание электроэнергии в Австралии объяснили ограничением российских поставок

Электроэнергия подорожала в Австралии сразу на 800%, что стало рекордом для страны. Причиной послужили ограничения поставок российских энергоносителей, вызвавших повышенный спрос. Об этом «360» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко.

По словам эксперта, Австралия сама является крупнейшим поставщиком газа. После ограничения российских поставок страна стала больше работать на международный рынок.

«Тут же образовался увеличенный спрос и дисбаланс — дефицит газа на мировом рынке. В связи с этим австралийские поставщики заинтересованы в том, чтобы поставлять газ на мировой рынок, а не обеспечивать внутренний образовавшийся спрос», — пояснила Литвиненко.

Цены на мировом рынке из-за дисбаланса увеличились, а затем повлияли и на внутренний австралийский рынок. Теперь властям страны необходимо возобновить добычу угля и восполнить запасы электроэнергии, чтобы привести ситуацию в порядок.

«Им необходимо уходить от линии зеленой энергетики, возобновить добычу угля и плюс ограничить поставки на мировой рынок, в чем сами австралийские компании не заинтересованы. Вот в связи с этим такая ситуация», — отметила доцент.

Она также подчеркнула, что Россия имеет колоссальное значение в качестве ключевого поставщика энергоносителей на мировой рынок. Страна занимает первое место по добыче и экспорту газа, второе место по экспорту нефти.

«Полностью отказаться от российских энергоносителей не могут ни мировой рынок, ни Европа, ни США. Это тут же приведет к глобальному мировому экономическому и политическому кризису», — заявила Литвиненко.

Она добавила, что уже сейчас наблюдаются колоссальные темпы инфляции даже в ведущих экономиках мира.