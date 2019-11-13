Рекордное наводнение в Венеции унесло жизни двух человек

Два человека погибли во время сильного наводнения, которое затопило Венецию и соседние острова. Из-за рекордного подъема уровня воды в городе могут объявить режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает телеканал Sky TG24, одним из жертв наводнения стал мужчина с острова Пеллестрина, которому было 78 лет. Его дом оказался под водой, а электронасос заглох. Мужчина пытался запустить систему, но его смертельно ударило током. Вторым погиб тоже житель Пеллестрины, находившийся дома во время затопления.

Венеция уходит под воду из-за ливней. Видео Подробнее

По информации местных властей, специалисты зафиксировали подъем воды в Венеции до 187 сантиметров. Это значение приблизилось к рекордной цифре 1966-го года, когда уровень воды достиг 194 сантиметров. При этом отмечается, что 90% города оказывается затопленным, если значение переваливает за 140 сантиметров.

Сильное наводнение в Венеции привело к тому, что связь начала работать с перебоями, школы закрыли, а жители не выходят из квартир.

Утром 13 ноября вода немного сошла и городские службы начали восстановительные работы. Но, несмотря на это, власти намерены объявить режим ЧС и попросить итальянское правительство о помощи.