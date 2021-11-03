Рекордное количество запросов на убежище поступило в Мексику

Правительство Мексики получило рекордное количество запросов на получение убежища с начала 2021 года. За последние десять месяцев с такой просьбой в страну обратились более 108 тысяч человек. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Комиссию по помощи беженцам Мексики (COMAR).

При этом подобные показатели 73% показателей 2019 года, и на 81% больше, чем при правительстве Пеньи Ньето в 2013–2018 годах. Больше всего попасть в Мексику стремятся жители Гаити и Гондураса. Следом идут кубинцы, сальвадорцы и венесуэльцы.