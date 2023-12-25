Мир 25 декабря 2023, 07:52 Рекордное количество просителей убежища пересекли южную границу США CBS: почти 50 тысяч мигрантов пересекли границу США за пять дней Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/globallookpress

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Иммиграционная служба США зафиксировала во второй половине декабря рекордное количество нелегальных мигрантов. Всего за пять дней 50 тысяч человек пришли с юга и попросили убежища, сообщил телеканал CBS.

«Незаконное пересечение границы случалось всегда. Группы по 10, 12 человек считались большими. Но теперь вы видите по три и четыре тысячи человек за один день. Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти», — сказал начальник пожарной охраны техасского города Игл-Пасс Мануэль Мелло.

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На прошедшей неделе южную границу США незаконно пересекли около 50 тысяч человек. Три дня фиксировали больше 10 тысяч новых просителей убежища. Дополнительно каждый день оформляли по 1,5 тысячи человек через мобильное приложение. Рекордом прошлого месяца стали 6,4 тысячи нелегалов за день.

Одним из самых загруженных районов стал Игл-Пасс. Контрабандисты прорезали брешь в ограждении, и поток мигрантов хлынул в США. Журналист наблюдал за тем, как говорившие на испанском языке люди переплывали реку, застревали в колючей проволоке и просили о помощи. Американские пограничники из Нацгвардии по закону могли вмешиваться только в случае смертельной опасности, поэтому наблюдали со стороны.

Рекордный уровень несанкционированных пересечений привел к перегрузке системы на местном и федеральном уровнях по всей территории США. По данным телеканала, напряженная ситуация сложилась не только в небольших городах вроде Игл-Пасс, Джакумба-Хот-Спрингс, Люквилл, но и крупных, таких как Денвер, Чикаго и Нью-Йорк.

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