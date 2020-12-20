Рекордное число новых больных выявили в Великобритании

За последние семь дней было выявлено свыше 190 тысяч заболевших, это в полтора раза больше, чем неделей ранее. За сутки умерли 326 больных, за неделю — 3232 человека. Рост к предыдущей неделе составил 10%.

За сутки были госпитализированы более двух тысяч британцев, за неделю — 12,7 тысячи (рост на 18%). Ежедневно на коронавирус в стране тестируют 375 тысяч человек. Таким образом, положительный тест — почти у каждого десятого.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового штамма вируса, который распространяется быстрее других, напомнила «Газета.Ru».

19 декабря британский премьер Борис Джонсон уточнил, что новая мутация на 70% заразнее других видов коронавируса. Однако свидетельств того, что заболевание протекает тяжелее, нет.

С 20 декабря Лондон и регионы на юго-востоке Англии закрыли на карантин на две недели. Это привело к массовому отъезду людей из столицы.