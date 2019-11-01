Рекордное число туристов посетило Чернобыль из-за сериала от HBO

За последние 10 месяцев Чернобыль посетило 107,6 тысячи человек. Это на 74,9% больше числа посетителей в 2018 году.

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При этом 80% всех посетителей составляют иностранцы. «Больше всего посетителей приезжают из-за границы — почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания — 15 738, Польша — 9 378, Германия — 7 826, США — 5 580, Чехия — 4 063 туриста. Из Украины в целом зону посетили 22 468 человек», — отметили в ведомстве.

Такой резкий рост посещаемости связывают ни с чем иным как с популярностью сериала «Чернобыль» компании HBO, а также с внедрением системы «Электронный билет», созданием дополнительной инфраструктуры и открытием новых маршрутов.

Мини-сериал «Чернобыль» американского телеканала HBO вышел в мае 2019 года и стал одним из самых популярных сериалов в истории. Его создатели получили три статуэтки «Эмми».