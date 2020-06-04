Рекордное число случаев коронавирусом выявили в Башкирии за сутки
Рекордное количество случаев коронавируса зафиксировано в Башкирии за последние сутки. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
За сутки выявлено 107 пациентов с инфекцией. За все время в регионе выздоровело 3608 человек. Активных случаев остается 2341. Сейчас Башкирия занимает 14 место по количеству зараженных.
Ранее на жителей Башкирии обрушился необычный разрушительный град. Шарики из льда были огромными, а на некоторых были шипы, которые напоминали коронавирус.