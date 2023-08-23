Мир 23 августа 2023, 12:31 Рекордное число самолетов-шпионов НАТО заметили в небе над Румынией и Черным морем Adevarul: над Румынией и Черным морем заметили небывалое число самолетов НАТО РИА «Новости»

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Небывалое количество самолетов-разведчиков НАТО заметили в небе над Румынией и Черным морем. Об этом сообщило румынское издание Adevarul.

По данным СМИ, полеты совершили два Boeing E-3 Sentry, Lockheed EP-3E Aries II, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Также в небо поднялся беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.

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«Рекорд самолетов-шпионов союзников в небе Румынии и над Черным морем», — говорится в сообщении.

Североатлантический альянс увеличил интенсивность разведки в акватории Черного моря на фоне остановки действия зерновой сделки, следует из заявления по результатам совета НАТО — Украина.

Накануне СМИ сообщили, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов проведут учения истребителей на западе Литвы. В небо над Прибалтикой поднимутся самолеты KC-135 Stratotanker, F-35A Lightning II и F-16 Fighting Falcon.

КНДР 18 августа подняла в воздух истребители после того, как в экономическую зону страны в районе восточного побережья вторгся американский самолет-разведчик. Он проник на территорию государства в 520 километрах от порта Вонсан.