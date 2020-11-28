Рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Белоруссии

Белорусские медики выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки — 1691. Всего в республике зафиксировали уже 133 324 случая заражения коронавирусом.

«Всего проведено 3 220 795 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1143 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении белорусского Минздрава в Telegram.

В ведомстве добавили, что с марта в республике вылечились 111 455 пациентов.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в начале пандемии отрицал опасность коронавируса и не вводил в стране ограничения, посетил пациентов с COVID-19 в красной зоне. Врачи были в защитных костюмах и перчатках, а белорусский президент надел медицинскую шапочку и маску.

Лукашенко передали перчатки, но он не стал их надевать и просто зажал в руке.