Рекордное число канадцев воспользовались законом об эвтаназии в прошлом году

Власти Канады зафиксировали рекордное число прошений об эвтаназии. В течение прошлого года соответствующим законом воспользовались 10 064 канадца, сообщил телеканал CBC.

За пять лет число желающих применить эвтаназию в Канаде выросло почти в 10 раз. В 2016 году процедуру применили всего 1018 человек. В 2020 году добровольно из жизни ушли 7630 тяжело больных канадцев, а в прошлом году возможностью воспользовались 10 064 раза. Правительство не предоставило данные за текущий год.

Закон об эвтаназии действует в Канаде с 2016 года. За это время чаще всего им воспользовались жители провинций Онтарио и Квебек — 9798 и 9741 раз соответственно. Реже всего к процедуре прибегали в северной территории Юкон (67 случаев).

По канадским законам, эвтаназия разрешена только психически здоровым совершеннолетним гражданам страны. Процедуру применяют только при неизлечимых болезнях или в случае тяжелых травм, которые неминуемо приведут к гибели.

В марте добровольно уйти из жизни захотел актер Ален Делон. По словам его сына, все может произойти в Швейцарии.