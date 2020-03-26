Рекордное число американцев заразились коронавирусом за сутки. COVID-19 убил уже больше 1000 жителей США
Накануне в Соединенных Штатах фиксировали немногим более 50 тысяч заболевших. По данным Университета Джона Хопкинса, 26 марта их уже 69,1 тысячи.
Врачи не смогли помочь 1050 больным. Выше всего смертность в штате Нью-Йорк. Там умерли 280 человек. В Вашингтоне погибли 100 американцев, еще 44 — в Нью-Джерси, 37 — в Луизиане.
Американским врачам разрешили использовать плазму крови пациентов, которые переболели коронавирусом. Принимать ее начнет донорский центр Нью-Йорка. Антитела, которые выработались у справившихся с инфекцией людей, возможно, помогут другим побороть COVID-19.
В ВОЗ считают, что США станет следующим эпицентром по распространению коронавируса. Ситуацию в стране усугубляет нежелание людей соблюдать карантин и страх бизнеса потерять деньги. Дональд Трамп намерен вернуть американцев на работу как можно скорее.