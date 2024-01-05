Мир 05 января 2024, 15:37 Рекордно низкую для XXI века температуру зафиксировали в Финляндии Финские метеорологи зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру Unsplash

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Минувшей ночью в Финляндии зафиксировали самую низкую за XXI век температуру воздуха. В аэропорту общины Энонтекие столбики термометров опустились до -44,3 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Финского метеорологического института.

На фоне сильных морозов в южной и юго-западной части Финляндии порядка 20 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

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Государственная железнодорожная компания VR отменила некоторые поезда дальнего следования. Отмена затронула почти 10 тысяч пассажиров.

В разных городах Финляндии, в том числе в Хельсинки, парализовало общественный транспорт. Властям пришлось отменить некоторые маршруты.

Ожидается, что в пятницу биржевая цена на электроэнергию вырастет в пять раз. В пиковые часы она может составить 2,35 евро за киловатт-час.