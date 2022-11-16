Мир 16 ноября 2022, 18:04 Рекордная сумма налогов поступила в бюджет Азербайджана

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Государственный бюджет Азербайджана с января по октябрь 2022 года пополнился на 13 миллиардов 998,9 миллиона манатов за счет налогов. Об этом сообщило издание EurAsia Daily.

По данным сайта «Политика сегодня», эта сумма составляет около 8,2 миллиарда долларов США и на 90,1% превышает ту, что собрали за тот же период в прошлом году.

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Уточняется, что семь миллиардов 38,2 миллиона манатов (около 4,34 миллиарда долларов США) поступили в бюджет из нефтяного сектора. Это на 30,8% больше, чем за первые 10 месяцев 2021 года.

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