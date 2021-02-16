Рекорд по длительности хоккейного матча установили в Канаде

Канадские хоккеисты установили абсолютный мировой рекорд по длительности матча. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным «Ридуса», матч уже вошел в книгу рекордов Гиннеса. Он продлился 252 часа. За это время было заброшено 5177 шайб.

В игре приняли участие 40 спортсменов команд Team Hope и Team Cure, играли они более 10 суток. Также команды собрали больше 1,84 миллиона канадских долларов (1,45 миллион долларов). Деньги отправят в Университет Альберты на исследование онкологических заболеваний.