Рекорд по числу смертей от COVID-19 зафиксирован на Украине

Глава украинского Минздрава Максим Степанов обратил внимание на то, что в стране зафиксирован новый рекорд количества смертей от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, за минувшие сутки в Незалежной от коронавируса умер 481 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 2 апреля. Тогда было зарегистрировано 433 случая. Уточняется, что всего с начала пандемии на Украине COVID-19 заболели 1 784 579 человек. Скончались 35 498 пациентов.