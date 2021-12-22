«Рекомендации по инклюзивному общению» для чиновников раскритиковали в Европарламенте

Член Европарламента от Франции Жан-Поль Гарро раскритиковал «рекомендации по инклюзивному общению» для европейских чиновников, разработанные комиссаром по вопросам равенства Хеленой Далли. Об этом написал RT.

Представленные Далли рекомендации вызвали широкий резонанс в СМИ и в обществе.

«Сотрудников просят заменять слова Mr/Ms, „муж/жена“, „гражданин“ и „европеец“ на [гендерно-нейтральные] Mx, „партнер“, „человек“ и „человек, проживающий в ЕС“ соответственно, избегать упоминания христианских имен и слова „Рождество“, а также использовать для продвижения мероприятий фотографии людей различного расового происхождения», — напомнил Гарро.

Он выразил мнение, что рекомендации «оспаривают образ, которому соответствуют большинство европейцев» и обратился к Еврокомисии с вопросом, не нарушают ли такие советы как, например, ограничение на упоминание Рождества, европейские культурные ценности.