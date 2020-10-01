Рекламу Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом показали во время мачта NBA

Рекламный ролик игры Cyberpunk 2077 показали на американском телевидении во время матча NBA. Трейлер вышел с участием актера Киану Ривза под песню Билли Айлиш Bad Guy.

Зрители в США увидели ролик во время первого матча финальной серии плей-офф NBA. Игра проходила между командами «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Для видео использовали нарезку из старых кадров первого трейлера игры, пишет сайт DTF. При этом в рекламе можно увидеть и отрывки из нового релизного трейлера.

Выход игры Cyberpunk 2077 от компании CD Projekt RED возглавил список самых ожидаемых релизов 2020 года. Пользователи ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут оценить ее уже 19 ноября. Так как партнером компании-разработчика является Microsoft, то в конце рекламного видео решили показать логотип Xbox Series. Новая приставка выйдет 10 ноября.

Ранее разработчики Cyberpunk 2077 раскрыли подробности игры. Пользователи смогут выбрать одну из трех предысторий для персонажа, которая окажет влияние на ход игры. Кроме того, появятся эпизоды с участием Samurai и Джонни Сильверхэнда, персонажа Киану Ривза.