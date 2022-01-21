Рекламные персонажи M&M’s сделают более современными

Облики знаменитых мультяшных персонажей из рекламы M&M’s сделают более современными и инклюзивными. Об этом заявила американская компания Mars.

«Обновление бренда M&M’s отражает более современный подход к обликам наших любимых персонажей, а также более тщательную проработку их личностей с тем, чтобы подчеркнуть важность самовыражения», — сказано в заявлении компании.

Целью ребрендинга M&M’s является стремление «создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним». Руководство компании, как отметил ТАСС, надеется, что общество в будущем будет более инклюзивным.

Изменения коснутся цвета «рук» и «ног» персонажей. Дизайнеры решили сделать их в более нейтральном цвете, близком к белому.

Также изменилась обувь женских рекламных персонажей. Теперь «зеленая» конфета вместо сапог будет носить кроссовки, а у туфель «коричневой» каблук станет ниже. Вместе эти персонажи станут «силой, поддерживающей женщин», заявила представитель Mars Джейн Хванг.

Изменились характеры и голоса героев рекламы. А вот остроумие и чувство юмора полюбившихся персонажей в компании пообещали сохранить. Также к героям больше не будут применяться отражающие их половую принадлежность обращения.

Рекламу молочных смесей для детей до одного года предложили законодательно запретить. Необходимые для этого поправки в закон «О рекламе» уже приняли в первом чтении на заседании Госдумы 18 января.