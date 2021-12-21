Реклама Nike на здании оперы в Париже вызвала недовольство в интернете

Рекламный плакат Nike, на котором изображена полная темнокожая танцующая женщина, размещенный на здании Оперы Гарнье в Париже, вызвала у людей недовольство, и его они выразили в социальных сетях. Фото опубликовали в Twitter-аккаунте Publicités Cosmopolites.

Комментаторы под фото разошлись во мнениях относительно такой промоакции. Некоторые посчитали ее оскорбительной для европейского памятника и пропагандирующей ожирение.

«Спортивный бренд, пропагандирующий ожирение. Отлично! Великолепная эпоха, где больше не осталось ни моральных, ни этических критериев», «Опера Гарнье изуродована. Бойкот Nike», — такие комментарии предпочли оставить некоторые юзеры.

Но такого негативного мнения придержались не все — многие вступились за девушку и одновременно за людей с лишним весом.

На баннере изображена блогер Трина Николь — британская плюс-сайз модель. Она открыла первую в Великобритании танцевальную секцию для людей с лишним весом The Curve Catwalk. Амбассадором Nike она стала недавно.