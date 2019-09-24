Рейтинги Эмми опустились до исторического минимума

Рекордно низкое количество зрителей посмотрело трансляцию 71-й церемонии награждения телепремией «Эмми». В прошлом году их было 10,2 миллиона человек, в этом - всего 6,9 миллиона телезрителей.

По данным издания The New York Times, это на 32% меньше, чем в 2018 году. Резкое падение количества зрителей может привести к тому, что Американская телевизионная академия откажется от трансляции.

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В этом году у шоу не было ведущего. Продюсеры надеялись повторить успех «Оскара», чья аудитория в отсутствии распорядителя выросла до 30 миллионов зрителей. Организаторы «Эмми» также отказались от живого оркестра и позволили комику Томасу Леннону рассказывать анекдоты про победителей. Но все это не помогло.

Рейтинги премии сильно отстают от других крупных конкурсов. У «Грэмми» в этом году была аудитория в почти 20 миллионов человек, у «Золотого глобуса» — 18,6 миллионов телезрителей.

Эксперты считают, что одной из причин уменьшения аудитории является огромное количество производимых телесериалов.

Зрители не слышали, а, тем более, не видели, большинство из них.