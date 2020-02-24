Рейтинг Зеленского снизился почти в два раза

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился почти в два раз по сравнению с количеством голосов, которые он получил во время выборов в прошлом году.

Об этом сообщила аналитическая организация Центра Разумкова.

В ходе выборов на пост президента Зеленский победил с большим отрывом — за него проголосовали 73% избирателей. Сейчас он снизился до 40%. Именно столько избирателей отдали бы свои голоса за Зеленского, если очередные выборы на пост президента прошли бы в течение недели. Несмотря на снижение рейтинга почти в два раза, за Зеленского до сих пор готова проголосовать большая часть украинцев. Но их взгляды изменились и в отношении других кандидатов.

За представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 15,3% избирателей. Во время президентских выборов 2019 года он занял четвертое место. 13,5% голосов украинцы отдали бы за экс-президента страны Петра Порошенко. Еще 10,2% граждан страны хотели бы увидеть на посту президента Юлию Тимошенко. Ее рейтинг также снизился по сравнению с позицией, которую она занимала во время весенних выборов — с третьего места политик опустилась на четвертое.