Рейтинг Зеленского на Украине упал до 16,7%

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил одновременно рейтинг и антирейтинг украинских избирателей. Об этом стало известно после социологического опроса, проведенного и представленного центром Socis, передало РИА «Новости».

За Зеленского готовы проголосовать 16,7% всех участников опроса, но при этом 32,4% не проголосуют за него ни в каком из случаев. Однако еще 13 декабря свой голос за Зеленского готовы были отдать больше 27% жителей Украины, о чем сказали итоги опроса Киевского международного института социологии.

Второе место занял бывший президент Украины Петр Порошенко. За него проголосовали 12,3% жителей. За бывшего премьер-министра и лидера партии «Батькивщина» сейчас высказались 8,6% голосующих. Четвертое место заняла Юлия Бойко — сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», за которую готовы выступить 7,9%.

Однако большинство граждан Украины не хотят, чтобы Зеленский шел на второй президентский срок: против этого проголосовали 63,8% респондентов.

Исследование проводилось с помощью телефонного обзвона по всей территории Украины, кроме неподконтрольных ей земель.