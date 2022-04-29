Рейтинг Шольца упал до 39%

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до рекордно низких отметок — его деятельность поддерживают лишь 39% жителей страны. К такому выводу пришли сотрудники института Infratest dimap. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на аналитиков Die Welt.

Опрос проводили в период с 25 апреля по 27 апреля. В нем приняли участие 1314 человек. 67% заявили, что глава страны избрал слишком «осторожную» стратегию. Лишь 37% опрошенных выразили уверенность в том, что Шольцу удастся сохранить страну в кризисный период.