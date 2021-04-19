Рейтинг самых загруженных линий составили в Петербурге

Работники Петербургского метрополитена рассказали о самых загруженных линиях метро. Наибольшее количество людей обнаружили на «красной» ветке. Об этом рассказал Peterburg2.

По этой ветке в среднем в день проезжает 677 415 пассажиров. На ней находится большее количество станций. Их количество равно 19. Следующим в рейтинге стала «синяя» ветка. На ней на одну меньше станций, а именно 18. Каждодневный пассажиропоток составляет 591 325 человек. Третьей по степени загрузки стала фиолетовая ветка. Пропускная способность доходит до 264 909 пассажиров, а станций на ней 15, напомнили в ИА Nation News.