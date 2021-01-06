Рейтинг самых привлекательных паспортов составили в Швейцарии

На втором месте оказался Сингапур (190 государств), третье разделили Германия и Южная Корея (по 189 государств). В первую пятерку вошли паспорта Италии, Испании, Финляндии, Люксембурга (188) и Дании и Австрии (187).

Шестое место у Швеции, Франции, Португалии, Нидерландов и Ирландии (по 186 стран). Седьмое место разделили сразу шесть государств: Швейцария, Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, Бельгия и Новая Зеландия (185). Восьмое место досталось Греции, Мальте, Чехии и Австралии (184). Граждане Канады могут без виз посещать 183 страны, а граждане Венгрии — 181.

Россия заняла в списке из 110 позиций 50-е место. Россияне могут въехать в 116 стран без оформления визы.

Самые непривлекательные паспорта у граждан Северной Кореи, Ливии, Непала, Палестины, Сомали, Йемена, Пакистана, Сирии, Ирака и Афганистана. В конце списка цифры варьируются от 39 до 26.