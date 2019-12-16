  • Рейтинг самых могущественных стран оценили в Госдуме

    16 декабря 2019, 11:53

    Ольга Ситникова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на рейтинг, который появился в издании U.S. News. В нем по порядку разместились самые могущественные страны мира. Об этом сообщил сайт RT.

    Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран

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    Первые три места в списке заняли США, Россия и Китай. За ними оказались Германия и Великобритания.

    Новиков заметил, что авторам рейтинга было легко. По его словам, лидеры «действительно очевидны».

    «Россия сегодня вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определенный экономический потенциал для влияния на мировые процессы… Конечно, было бы важно сохранить эту позицию России в тройке ведущих держав. Для этого нам предстоит поработать над укреплением своих социально-экономических возможностей», — заявил парламентарий.

    Ранее Россия заняла вторую строчку в списке наиболее могущественных стран 2019 году по версии американского журнала. Над рейтингом работали аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.