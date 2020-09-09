Рейтинг популярности Трампа поднялся до рекордной отметки с начала лета

Исследование показало, что в настоящее время работу Трампа на посту главы государства одобряют 47% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 53% респондентов.

Показатель одобрения стал максимальным с начала июня 2020 года, когда положительную оценку работе Трампа давали 44% респондентов.

В социсследовании приняли участие 2,8 тысячи зарегистрированных избирателей США.