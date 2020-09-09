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    09 сентября 2020, 11:52

    Рейтинг популярности Трампа поднялся до рекордной отметки с начала лета

    Анастасия Кременчугская

    Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа поднялся до рекордной отметки с начала лета, следует из данных опроса, проведенного зарубежным изданием. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Исследование показало, что в настоящее время работу Трампа на посту главы государства одобряют 47% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 53% респондентов.

    Показатель одобрения стал максимальным с начала июня 2020 года, когда положительную оценку работе Трампа давали 44% респондентов.

    В социсследовании приняли участие 2,8 тысячи зарегистрированных избирателей США.

    Новости SMI.FM