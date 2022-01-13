Рейтинг популярности Джо Байдена снова упал

Рейтинг популярности президента США Джо Байдена вновь понизился на 3%. По результатам последних опросов, теперь действующего американского лидера поддерживает лишь треть жителей страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк.

По сведениям университета, с ноября прошлого года рейтинг одобрения нынешнего главы Белого дома уменьшился с 36% сразу до 33%. Как сообщил ТАСС, 56% респондентов выразили свое недовольство решениями Джо Байдена, а остальные так и не смогли определиться со своим отношением к главе государства. Кроме того, университет опубликовал данные о том, что Байдена стали поддерживать также меньше сторонников Демократической партии — их число уменьшилось с 87% до 75%.

Впрочем, часть американцев поддерживает решения правительства, которые касаются экономики, внешней политики и борьбы с распространением COVID-19. Такое мнение выразили 34-39% опрошенных. Еще 39% респондентов сказали, что ожидали большего по итогам первого года нахождения Джо Байдена на посту.