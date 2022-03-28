Рейтинг одобрения Байдена установил антирекорд
NBC News: рейтинг одобрения деятельности президента США Байдена опустился до 40%
Рейтинг одобрения работы американского президента Джо Байдена упал до показателей в 40%. Это самые низкие цифры, которые продемонстрировал политик с момента вступления в должность, сообщил телеканал NBC News.
«Общий рейтинг одобрения работы Байдена снизился до 40%, достигнув самого низкого уровня за время его президентства», — сообщает телеканал.
В апреле 2021 года рейтинг неодобрения деятельности Джо Байдена на посту главы Белого дома составлял 39%.
В настоящее время, согласно опросу, отрицательно оценивают работу Байдена в качестве президента 55% респондентов. При этом 40% имеют противоположное мнение, а 5% не стали давать оценку работы главы государства.
Ранее ВЦИОМ привел данные соцопросов, согласно которым россияне стали больше доверять и одобрять действия президента РФ Владимира Путина.
Собранные данные показали, что деятельность президента России одобрили 77,2% опрошенных. Уровень доверия к Владимиру Путину вырос до 79,6% против 65% в конце декабря 2021 года.
Также положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, чей рейтинг вырос до 50,7%.