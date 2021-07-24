Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена снизился до 50%. Это произошло впервые со дня инаугурации. Опрос среди американцев провела социологическая служба Gallup.

Согласно результатам исследования, деятельность Байдена не одобряют 45% жителей страны. Еще 5% участников опроса не смогли однозначно ответить на вопрос. Таким образом, работу президента поддерживают 50% американцев.

Такой показатель оказался на 6% ниже по сравнению с цифрами, полученными в июне. Причем специалисты соцслужбы подчеркнули, что проведенный в июле рейтинг стал самым низким с момента вступления Байдена в должность главы Вашингтона.

Отношение к деятельности президента зависела еще и от партийной принадлежности респондентов. Одобрили работу Байдена 90% демократов, а среди республиканцев его поддержали только 12% человек.

Социологическая служба проводила опрос в период с 6 по 21 июля. На вопросы отвечали более тысячи жителей США старше 18 лет. В исследовании участвовали американцы, проживающие во всех 50 штатах и Вашингтоне.