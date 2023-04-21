Мир 21 апреля 2023, 13:01 Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума BVA: рейтинг президента Франции Макрона впервые за шесть лет опустился до 26% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордного минимума: его поддерживают всего 26% жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании BVA.

«Рейтинг президента находится на самом низком уровне с 2017 года», — говорится в документе на сайте BVA.

Реклама

В последний раз показатель так сильно опускался в 2018 году в свете кризиса «желтых жилетов».

Исследование проводилось для радиостанции RTL с 18 по 19 апреля с участием 1002 французов от 18 лет. В том, что относятся к Макрону «скорее плохо», признались 32% опрошенных, а 41% охарактеризовал отношение к нему как «очень плохое». Только 36% уверены, что французский президент сохраняет свой авторитет. Почти 85% респондентов заявили, что лидер страны «отдаляется от людей».

При этом 70% проголосовавших за Макрона в первом туре выборов президента Франции в 2022 году по-прежнему его поддерживают.

Рейтинг Макрона начал падать в свете повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Решение спровоцировало множество акций протеста. Опрос показал, что 63% выступают за продолжение митингов. Действия властей вызывают гнев у 45% участников опроса, еще 38% обеспокоены.