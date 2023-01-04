Мир 04 января 2023, 05:58 Рейтинг канцлера Германии за год упал на 24 пункта Опрос Trendbarometer: рейтинг канцлера Германии Шольца за год упал на 24 процентных пункта Pxhere

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Рейтинг доверия немецкого канцлера Олафа Шольца за год упал на 24 процентных пункта. Теперь он составляет 33%. Такие данные следуют из опроса Trendbarometer, который провели для немецких телеканалов RTL и N-tv. Об этом сообщило РИА ФАН.

Опрос проходил в период с 15 по 22 декабря 2022 года. Федеральное правительство, как уточняется, за год лишилось 22 процентных пунктов.

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Показатель бундестага также понизился. Он опустился на 13 процентных пунктов, до 37%. Рейтинг президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера потерял 12 процентных пунктов, и теперь составляет 63%.

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Еще на девять процентных пунктов упало доверие людей к правительствам земель, муниципальным советам, городским и муниципальным администрациям по каждому показателю.

Несколько меньше составило снижение доверия к Евросоюзу и политическим партиям. Эти категории потеряли по семь процентных пунктов.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что жителей Германии охватили пессимизм и опасения за свое благосостояние. Из-за растущих расходов на электроэнергию немцы стали активнее экономить. Инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни оказывают сейчас на людей огромное давление, указано в исследовании потребительского доверия, которое провела консалтинговая фирма EY.