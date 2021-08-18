Рейтинг Байдена упал после захвата власти талибами* в Афганистане

Рейтинг одобрения деятельности американского лидера Джо Байдена упал до 46%. Президент США потерял сразу семь пунктов после захвата талибами* власти в Афганистане.

Опрос среди американцев провело агентство Reuters вместе с социологической службой Ipsos. Согласно результатам исследования, деятельность Байдена сейчас поддерживают 46% населения. Такая оценка стала самой низкой с начала руководства президента страной.

Аналогичный опрос проводили 13 августа. Тогда рейтинг держался на отметке 53%. Теперь деятельность американского лидера положительно оценивают на 7% меньше людей.

В опросе участвовали совершеннолетние американцы. При этом издание не уточнило количество отвечавших на вопросы людей.

Талибы* установили контроль над Афганистаном после вывода из страны американских военных. Боевики вошли в Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани сразу же покинул страну. Западные страны продолжают эвакуировать своих граждан.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.