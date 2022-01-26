Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжает падать. Такие данные показывают результаты, которые проводят многие компании и издания. Среди них — Pew Research, по сведениям которой Байдена поддержали только 41% всех респондентов.

«Сейчас только 41% совершеннолетних американцев одобряют работу Байдена — немногим ниже, чем в сентябре (44%), и значительно меньше, чем в прошлом апреле (59%)», — указано в релизе. Выдержки из него опубликовало «РИА Новости».

Только 21% американцев утвердительно ответили на вопрос, устраивает ли их состояние дел в Соединенных Штатах. В прошлом марте этот показатель был сразу на 12 процентных пунктов выше. Исследование проводилось в самом начале текущего года — с 10 по 17 января. В нем приняли участие 5128 американцев.

По данным другого опроса, жители США в своем большинстве — больше половины всех опрошенных — отметили, что если бы выборы президента состоялись прямо сейчас, то они не стали бы отдавать свой голос за действующего американского лидера Джо Байдена.